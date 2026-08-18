АЛРОСА получит полгода отсрочки перед введением экспортной пошлины Правительство перенесло на полгода введение пошлины на алмазы

Москва18 авг Вести.Правительство перенесло введение 8-процентной экспортной пошлины на необработанные алмазы с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года. Мера коснется камней массой от 0,45 до 10,8 карата, а также алмазов специальных размеров – более 10,8 карата. В беседе с РБК эксперты оценили последствия переноса пошлины.

АЛРОСА – крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. В материале говорится, что отсрочка даст ей возможность еще полгода экспортировать подпадающую под пошлину продукцию без дополнительных издержек. По оценкам экспертов, это поддержит денежный поток и маржу компании, однако существенного роста продаж ждать не стоит.

Перенос пошлины дает ощутимую поддержку экономики внешних сделок и ограниченную поддержку объема продаж считает директор проектов "АТК Консалтинг" Антон Базанин

По его словам, до марта АЛРОСА сможет экспортировать соответствующую категорию алмазов без уплаты 8% от таможенной стоимости. Это позволит компании сохранить денежный поток на более высоком уровне.

Схожую оценку дает руководитель направления товарных рынков УК "Альфа-Капитал" Андрей Еремин. Он отметил, что отсрочка позволит компании сохранить маржу и денежный поток лучше, чем при немедленном введении пошлины.

При этом эксперт не ожидает заметного увеличения продаж. Основными проблемами мирового алмазного рынка остаются слабый спрос и низкие цены на камни.

Аналитик "БКС Мировые инвестиции" Николай Масликов также считает перенос пошлины скорее временным смягчением негативного эффекта. Отсрочка не меняет сложного положения алмазной отрасли, которая остается зависимой от ситуации на мировом рынке.