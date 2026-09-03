Янтарь с устрицей возрастом 35 млн лет обнаружили в Калининградской области

В Калининградской области нашли янтарь с устрицей возрастом 35 млн лет Янтарь с устрицей возрастом 35 млн лет обнаружили в Калининградской области

Москва3 сен Вести.В Филинской бухте в Калининградской области обнаружили крупный янтарь с остатками древней устрицы, которая приросла к нему на морском дне. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана.

Возраст находки составляет около 35 миллионов лет. Янтарь нашли в августе во время полевого выезда участников Молодежного слета Русского географического общества.

Песчаники, в которых нашли образец, называются "земля кранта" — это древние морские отложения, обнажающиеся на морском побережье.

В земле кранта янтарь встречается сравнительно редко, а здесь довольно крупный образец. Когда я начал его препарировать, обнаружил остатки устрицы. Самое интересное в том, что она приросла к янтарю приводятся слова палеонтолога Эдуарда Мычко

Эта находка позволяет представить, какой была территория региона десятки миллионов лет назад.