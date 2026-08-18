Москва18 авг Вести.В известняке Жигулевских гор обнаружили древние окаменелости - им больше ста миллионов лет. Это остатки морских организмов, фрагменты экосистемы, ранее существовавшей на месте региона. Об этом сообщает ГТРК "Самара" со ссылкой на Национальный парк "Самарская Лука".

На первый взгляд это просто камень грязно-белого цвета. Но стоит присмотреться - и перед вами сокровища древнего моря. В одном небольшом фрагменте известняка с Жигулевских гор можно обнаружить следы организмов, которые жили здесь сотни миллионов лет назад говорится в публикации

Среди находок - кораллы-ругозы с характерным лучевым рисунком на срезе, фрагменты стеблей морских лилий (криноидов), напоминающие шайбы с ответстием, а также вымершие одноклеточные фузулины, похожие на мелкие зерна на поверхности камня. Кроме того, ученые обнаружили отпечатки брахиопод с ребристой поверхностью и обломки спиральных раковин древних брюхоногих моллюсков – гастропод.

Обычный на вид камень грязно-белого цвета оказался частью древнего морского дна.