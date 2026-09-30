В Самарской области нашли погребение огнепоклонницы с ребенком Под Самарой нашли могилу знатной женщины-огнепоклонницы с ребенком

Москва30 сен Вести.В Самарской области археологи нашли уникальное курганное погребение знатной женщины с ребенком. Возраст находки - около 4 тысяч лет, что делает ее сопоставимой по древности с временем строительства египетских пирамид. Об этом сообщил координатор проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" в Самарской области Алексей Долматов.

Археологи считают, что возраст женщины – примерно 35-40 лет. На высокий социальный статус погребенной указывают найденные возле нее предметы - две золотые подвески, украшавшие головной убор, бронзовый нож, шило, бусы и два орнаментированных глиняных горшка.

Судя по сохранности костей, женщина хорошо питалась и, скорее всего, умерла при родах или от последствий неудачной беременности - рядом с ней обнаружены останки ребенка.

Могильник относится к срубной культурно-исторической общности, широко распространенной в Среднем Поволжье, представители которой хоронили своих умерших в деревянной камере, похожей на небольшой сруб. При этом покойного укладывали на бок с подогнутыми руками и ногами, а рядом размещали сосуды с едой, орудия труда, оружие и украшения.

Люди, жившие здесь, вероятно, были огнепоклонниками сказано в сообщении

Представители срубной культуры Поволжья жили недалеко от воды и занимались скотоводством.

Исследователи продолжают раскопки и надеются найти погребение вождя племени — возможно, мужа этой женщины.