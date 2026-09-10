Во время полевого пожара в Самарской области пострадало кладбище В Самарской области полевой пожар нанес ущерб кладбищу

Москва10 сен Вести.Кладбище в Самарской области пострадало во время полевого пожара. О происшествии сообщает ГТРК "Самара".

Информация о случившемся появилась в социальных сетях. Создатель волонтерского движения "Самарские сестрички" Гульсина Акирова на своей странице в ВК разместила фотографии с кладбища, на котором хоронят своих близких мусульмане, и рассказала о масштабах разгула стихии.

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Полевой пожар был зафиксирован 5 сентября в большечерниговских полях между селами Утекаево и Денгизбаево. 9 сентября комиссия оценила ущерб. По имеющимся данным, огонь уничтожил забор, деревянный инструментальный склад, пластиковые таблички и деревянные столбы у изголовья могил. В некоторых местах возникли ямы.