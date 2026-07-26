Москва26 июлВести.На трассе М-5 "Урал" под Самарой грузовик MAN врезался в стоявшую Skoda Octavia. В результате погибли 30-летняя женщина и двое детей. Об этом сообщил канал Mash на платформе MAX.
По информации канала, в легковушке находились канистры с бензином - их 46-летний водитель приобрел из-за ажиотажа. В момент столкновения он вышел из машины покурить и выжил, а его семья оказалась в охваченном огнем авто и спастись не смогла.
Крупный пожар после смертельного ДТП под Самарой произошел из-за двух 20-литровых канистр с бензином, которые водитель закупил впрок. В огне заживо погибли двое детей и их матьговорится в публикации
Водитель фуры пытался оказать помощь, но пламя перекинулось на его грузовик — уничтожены телефон и документы. Затем загорелись еще две машины, припаркованные рядом.
Отмечается, что легковой автомобиль остановился из-за дорожных работ - участок был перерыт. Очевидцы утверждают, что предупреждающих знаков на этом отрезке дороги не было.