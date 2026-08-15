Москва15 авг Вести.Археологи обнаружили в Гнездилове под Суздалем "камерное" захоронение 10 века. Находку уже назвали событием мирового уровня, сообщает ИС "Вести".

Такие погребения известны в Среднем Поднепровье, в Смоленске, в Киеве, в Старой Ладоге, в Пскове, но в суздальском Ополье они не были известны, потому что с точки зрения политической истории Древней Руси, центр - младший, второго ряда и мы не могли прогнозировать, что такие погребения здесь появятся приводятся в сообщении слова директора Института археологии РАН Николая Макарова

Камерные погребения - особый тип языческих, дохристианских захоронений. Тело мужчины, скорее всего воина, было помещено в монументальный склеп, внутри которого соорудили деревянную конструкцию. Из необычного – впервые найдено захоронение воина вместе с лошадью и собакой. Обычно в могилах находят лишь оружие и конское снаряжение.

Помимо "камерной" гробницы археологи обнаружили еще 15 захоронений, которые сейчас изучают.

Благодаря исследованиям могильника близ Гнездилово ученые смогут узнать еще больше о быте, социальном и политическом устройстве Руси.