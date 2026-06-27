Москва27 июн Вести.Городище раннего железного века, относящееся к скифоидной культуре, обнаружили археологи в Задонском округе Липецкой области, сообщил ГТРК "Липецк" кандидат исторических наук, доцент ЛГПУ имени Семенова-Тянь-Шанского Григорий Земцов.

По его словам, это поселение IV-V веков нашей эры специалисты будут изучать летом. Городище интересно тем, что оно нетронутое, то есть до этого ученые никогда с ним не работали, не зная о его существовании.

Как рассказал Земцов, современные археологи используют в своей работе современные технологии: в поисках архитектурных памятников им помогает, в частности, искусственный интеллект.

По данным ученого, в Липецкой области на сегодняшний день известны чуть более 20 городищ.