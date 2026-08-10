Неделя археологии и палеонтологии стартует 10 августа в Кузбассе Фрагмент яйца архозавра возрастом 120 млн лет покажут в Кузбассе

Москва10 авг Вести.Фрагмент яйца архозавра возрастом 120 млн лет и другие экспонаты представят на Неделе археологии и палеонтологии, которая пройдет с 10 по 16 августа в Кузбассе, сообщил губернатор региона Илья Середюк в мессенджере МАХ.

В музеях Кемеровской области откроются тематические выставки, на которых покажут свои уникальные археологические коллекции. Жителей и гостей региона также ждут выездные экскурсии на места раскопок, лекции, мастер-классы.

Среди главных экспонатов – фрагмент яйца архозавра возрастом 120 млн лет. Его обнаружили в Шестаково в 2020 году. Это первое столь древнее яйцо, найденное в России, и потому оно получило собственное научное название отметил губернатор

Кроме того, в рамках недели специалисты расскажут о новом виде динозавров, открытом на раскопках в Шестаково всего три года назад. Его назвали Киякурсор лонгипес.