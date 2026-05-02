В Крыму после ремонта откроют памятник бронтозавру, установленный в 30-х годах В крымском парке после реконструкции откроют памятник бронтозавру

Москва2 мая Вести.В Крыму откроют памятник бронтозавру - символу курорта Саки, изображенному на официальном гербе города, сообщает ТАСС.

Скульптура "Борьба бронтозавра с цератозаврами" изображает растительноядного динозавра, который борется с хищниками.

В парк была перенесена и установлена скульптура бронтозавра. Данный объект имеет особое значение, поскольку бронтозавр изображен на официальном гербе города Саки рассказала глава администрации Юлия Предыбайло

Автором пятиметрового памятника является Сергей Лихошерстов. Он был установлен в 1932 году и считается второй в мире композицией, посвященной динозаврам. Монумент выполнен из смеси древесных опилок и магнезиального цемента, который выпускал местный химзавод, снаружи объект обшит бронзой. В годы немецко-румынской оккупации "Бронтик" (как памятник называют в народе) был поврежден, но сохранен и восстановлен в 1980-е годы.