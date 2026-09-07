Москва7 сен Вести.Во время экспедиции по Забайкалью специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН обнаружили окаменелые остатки древних ракообразных и насекомых, сообщает пресс-служба института.

Во время этих работ удалось собрать уникальную коллекцию ископаемых насекомых и других существ, живших на территории Забайкалья более ста миллионов лет назад. Также были отобраны образцы, исследование которых не только дополнит представление о доисторическом климате, но и будет полезно при поиске полезных ископаемых говорится в сообщении

Также ученые из ИНГГ СО РАН исследовали горные породы возле Торейских озер в Забайкальском крае. Вместе с коллегами из ГИН РАН и СПбГУ они еще раз изучили уже известные разрезы в Забайкалье — Турга и Белая Гора. Кроме того, участники экспедиции подробно рассмотрели разрезы в Гусиноозерской впадине в Бурятии.