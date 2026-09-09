Останки черепах возрастом более 40 млн лет обнаружены в ЛНР Луганские археологи обнаружили останки черепах возрастом более 40 млн лет

Москва9 сен Вести.На территории Луганской народной республики археологи в ходе раскопок обнаружили останки кожистых черепах возрастом более 40 млн лет. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры географии и туризма Луганского государственного педагогического университета, кандидат геологических наук Евгений Звонок.

Остатки ископаемых четвероногих возрастом в интервале примерно 34 — 45 млн лет собираем с коллегами для дальнейшего изучения. Это действительно редкие находки. Такой геологический возраст, который по четвероногим у нас плохо изучен, и поэтому ожидаются научные открытия пояснил Звонок

Предполагается, что результаты раскопок после их изучения будут опубликованы в российских и международных научных журналах.

Ранее сообщалось, что археологи в ходе раскопок на античном городище Артезиан в восточном Крыму обнаружили останки младенца, принесенного в жертву в I веке до нашей эры.