Похищенный металлический декор с пляжа в Сызрани вернули владельцам

В Сызрани закончили расследование о похищении металлических рыб с пляжа Похищенный металлический декор с пляжа в Сызрани вернули владельцам

Москва31 июл Вести.Завершено расследование кражи декоративных элементов с территории городского пляжа в Сызрани, сообщает МВД Медиа.

Обвинение предъявлено двум ранее не судимым жителям города Октябрьска в возрасте 37 и 24 лет уточняется в сообщении

Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвали с арок на пляже металлические фигурки рыб, сложили их в пакет и унесли с собой.

Мужчин задержали оперуполномоченные уголовного розыска после поступления заявления представителей муниципального учреждения о пропаже изготовленного на заказ металлодекора стоимостью 150 тысяч рублей.

Похищенное имущество задержанные отдали полицейским, и оно возвращено арендатору пляжа.

Материалы уголовного дела, возбуждённого по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Сызранский городской суд.