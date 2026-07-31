В Дагестане подросток украл украшения и подарил их отдыхающим на пляже

Подросток в Дагестане украл драгоценности и раздал девушкам на пляже В Дагестане подросток украл украшения и подарил их отдыхающим на пляже

Москва31 июл Вести.В Дагестане задержали 15-летнего подростка, который проник в дом и украл золотые украшения почти на 400 тысяч рублей, а затем раздал их отдыхающим. Об этом сообщили в МВД республики.

По данным ведомства, в полицию обратилась 62-летняя жительница Избербаша. По ее словам, во время ее отъезда кто-то проник в дом и похитил ювелирные изделия на 388 тысяч рублей.

Выяснилось, что подозреваемый в краже – 15-летний подросток. Он рассказал, что догадавшись об отсутствии хозяев дома, проник во двор и, с помощью стамески отжал стекло пластикового окна. В одной из комнат на 2 этаже подросток нашел украшения, после чего скрылся сказано в сообщении

Он пояснил, что похищенные два кольца подвеску и серьги раздал отдыхающим на пляже в Каякентском районе.

Полицейские передали собранные на юношу материалы в СК СКР по Дагестану.