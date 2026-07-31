Москва31 июлВести.В Дагестане задержали 15-летнего подростка, который проник в дом и украл золотые украшения почти на 400 тысяч рублей, а затем раздал их отдыхающим. Об этом сообщили в МВД республики.
По данным ведомства, в полицию обратилась 62-летняя жительница Избербаша. По ее словам, во время ее отъезда кто-то проник в дом и похитил ювелирные изделия на 388 тысяч рублей.
Выяснилось, что подозреваемый в краже – 15-летний подросток. Он рассказал, что догадавшись об отсутствии хозяев дома, проник во двор и, с помощью стамески отжал стекло пластикового окна. В одной из комнат на 2 этаже подросток нашел украшения, после чего скрылсясказано в сообщении
Он пояснил, что похищенные два кольца подвеску и серьги раздал отдыхающим на пляже в Каякентском районе.
Полицейские передали собранные на юношу материалы в СК СКР по Дагестану.