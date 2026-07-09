В Ингушетии подросток, помолившись, обокрал мечеть и потратил деньги в игротеке

В Ингушетии задержали подростка, который обокрал мечеть В Ингушетии подросток, помолившись, обокрал мечеть и потратил деньги в игротеке

Москва9 июл Вести.Полиция Назрановского района Ингушетии задержала подростка, который украл из мечети сейф с пожертвованиями прихожан, сообщает пресс-служба региональной полиции в MAX.

Инцидент произошел в ночь на 28 июня примерно в три часа ночи в центральной мечети села Плиево. Деньги хранились на первом этаже здания в двух металлических ящиках.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в 03.22 неизвестный молодой человек, одетый в кофту светлого цвета с капюшоном и темные джинсы, вошел в помещение мечети и, совершив молитву, примерно в 03.35 взял один из ящиков для пожертвований и направился с ним в руках к окну первого этажа, открыв которое, выставил ящик на улицу сказано в сообщении

Ящик он вскрыл на стройке, расположенной неподалеку, а затем скрылся с места преступления. Злоумышленника задержали на следующий день. Им оказался местный житель, подросток 2011 года рождения. На допросе молодой человек признался, что украденные деньги, 19 тысяч рублей, потратил в игротеке в Грозном.

Родители "оступившегося подростка" привлечены к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело о краже. Школьнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.