В Саратовской области задержан работавший в нарколаборатории нелегал из Европы

Нарколаборатория по производству мефедрона ликвидирована в Саратовской области В Саратовской области задержан работавший в нарколаборатории нелегал из Европы

Москва8 сен Вести.Лабораторию по синтезу мефедрона, в которой трудился нелегал из Европы, ликвидировали в Саратовской области. Подробности сообщает ГУ МВД по региону в "ВК".

По подозрению в причастности к производству и распространению запрещенных веществ правоохранителями были задержаны четверо сообщников говорится в сообщении

Установлено, что организовал криминальный бизнес 29-летний житель Санкт-Петербурга, привлекший к преступной деятельности троих подельников 23-24 лет. Один из них оказался подданным европейского государства и находился в нашей стране нелегально.

Мефедрон варили в арендованном ангарном помещении в промзоне города Петровска. При обыске изъята партия готовой к сбыту "синтетики" массой около 300 гр, специализированное оборудование, канистры с химическими реактивами. В тайниках-схронах на территории области позже были найдены около 13 кг наркотической смеси.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.