Из Сербии в Россию экстрадировали организатора нарколаборатории МВД: организатор нарколаборатории экстрадирован из Сербии в Россию

Москва28 авг Вести.Россиянина, которого в России обвиняют в организации нарколаборатории в Воронеже, экстрадировали из Сербии по запросу российской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, в 2023 году злоумышленник оборудовал в жилом доме химическую лабораторию, где синтезировал амфетамин с целью дальнейшего сбыта.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 228.1 УК РФ.

Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, в октябре 2024 года организован его международный розыск. проинформировала Ирина Волк

По каналам Интерпола было установлено, что подозреваемый находится на территории Сербии. Он был задержан в марте 2026 года. Сербская сторона удовлетворила российской запрос о выдаче. Обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов в аэропорту Белграда.