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В деревне Большие Колпаны в Ленобласти ликвидирована нарколаборатория

В Ленобласти задержали владельца лаборатории, в которой производили наркотики В деревне Большие Колпаны в Ленобласти ликвидирована нарколаборатория

Москва12 сен Вести.На территории гаражного кооператива в деревне Большие Колпаны сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию, в которой местный житель производил мефедрон, сообщает ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснили оперативники, наркотическое средство задержанный изготовил самостоятельно в подпольной лаборатории, которую он организовал в арендуемом гараже на территории кооператива говорится в сообщении

В автомобиле, который задержанный арендовал, полицейские обнаружили мефедрон в полимерных пакетах общей массой более четырех килограммов. По данным полиции, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта через систему тайников-закладок.

Также при обследовании гаража полицейские нашли пакет с кристаллами массой около 200 граммов, вязкое вещество весом свыше 20 кг, более 400 литров прекурсоров, а также инструкцию по технологии производства мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. До избрания меры пресечения фигурант задержан.