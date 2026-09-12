Москва12 сенВести.На территории гаражного кооператива в деревне Большие Колпаны сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию, в которой местный житель производил мефедрон, сообщает ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как выяснили оперативники, наркотическое средство задержанный изготовил самостоятельно в подпольной лаборатории, которую он организовал в арендуемом гараже на территории кооперативаговорится в сообщении
В автомобиле, который задержанный арендовал, полицейские обнаружили мефедрон в полимерных пакетах общей массой более четырех килограммов. По данным полиции, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта через систему тайников-закладок.
Также при обследовании гаража полицейские нашли пакет с кристаллами массой около 200 граммов, вязкое вещество весом свыше 20 кг, более 400 литров прекурсоров, а также инструкцию по технологии производства мефедрона.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. До избрания меры пресечения фигурант задержан.