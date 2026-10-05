Москва5 октВести.В Краснопахорском районе Новой Москвы правоохранители ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщило столичное ГУ МВД России.
Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО совместно с сотрудниками УФСБ задержали 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт синтетического наркотика.
Во время обыска в частном доме на территории СНТ оперативники обнаружили емкости, колбы, пакеты с веществами и остатками реагентов, весы, респиратор, защитный костюм и другие предметы. Экспертиза показала: в изъятых пакетах находился мефедрон общей массой более 1,5 кг. Остальные вещества направлены на исследованиеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
В настоящее время мужчина арестован.