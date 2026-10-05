"Более 1,5 кг мефедрона": в Новой Москве ликвидирована нарколаборатория В Новой Москве ликвидирована нарколаборатория

Москва5 окт Вести.В Краснопахорском районе Новой Москвы правоохранители ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщило столичное ГУ МВД России.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО совместно с сотрудниками УФСБ задержали 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт синтетического наркотика.

Во время обыска в частном доме на территории СНТ оперативники обнаружили емкости, колбы, пакеты с веществами и остатками реагентов, весы, респиратор, защитный костюм и другие предметы. Экспертиза показала: в изъятых пакетах находился мефедрон общей массой более 1,5 кг. Остальные вещества направлены на исследование говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

В настоящее время мужчина арестован.