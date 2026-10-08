Девять красноярцев осуждены по делу об экстремизме, вандализме и побоях

В Красноярском крае 9 человек осуждены по делу об экстремизме и побоях Девять красноярцев осуждены по делу об экстремизме, вандализме и побоях

Москва8 окт Вести.В Красноярском крае 9 местных жителей признанны виновными в создании экстремистского сообщества и участии в нем, также некоторые из участников осуждены по статьям УК РФ о побоях и вандализме. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В 2024 году жители Красноярска и Железногорска создали два экстремистских сообщества, которые затем объединили для совершения преступлений на почве идеологической, расовой и национальной ненависти говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Руководители сообщества проводили для участников тренировки по стрельбе, пропагандировали применение насилия, а также обменивались различными данными, в том числе видеозаписями нападений на граждан и обучения изготовлению оружия и взрывных устройств.

Так, 6 человек из их группировки совершили 4 нападения на граждан по национальному и идеологическому признаку; еще 2 фигурантов рисовали нацистскую символику на жилом доме и торговом киоске; другой соучастник незаконно изготовил кастет для нападений.

Суд вынес приговор 9 жителям Красноярска и Железногорска. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ст. 116 (побои), ч. 2 ст. 214 (вандализм), ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в нем).

Приговором суда двум организаторам назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, еще одному организатору — 6 лет 2 месяцев лишения свободы условно с дополнительным лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-ресурсов. Пятерым участникам назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно добавили в СК

Одной из фигуранток с учетом наличия неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору в совокупности назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении еще одного из соучастников выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.