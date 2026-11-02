Двое красноярцев получили сроки за незаконное проникновение в жилище и разбой Двое красноярцев избили и ограбили общего знакомого на 13,5 тысячи рублей

Москва2 ноя Вести.Длительные сроки в колонии строгого режима получили два приятеля, которые пришли к общему знакомому, избили его и забрали имущество на 13,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в мессенджере МАХ.

Мужчины распивали алкоголь в квартире на улице Кишиневской в Красноярске. Один из них, ранее судимый, рассказал второму, что их общий знакомый, проживающий на улице Читинской, якобы склоняет их приятельницу к употреблению наркотиков, и предложил вместе к нему сходить.

Дверь открыл хозяин — 47-летний мужчина. Он даже не успел понять, что происходит: оба схватились за дверь и силой распахнули ее, повалили его на пол и принялись избивать. Не менее семи ударов руками, ногами и тем, что было в руках, — по голове, лицу, телу. Женщину, находившуюся в квартире, вытолкнули в подъезд, заперли дверь изнутри. Она стучала, просила открыть — тщетно. Пока один стоял над хозяином, другой собрал с тумбочки и стола два смартфона Honor, пауэрбанк, наушники и 8 тыс. руб. из кошелька написали в пресс-службе

Общий ущерб составил 13,5 тысячи рублей, из них 8 тысяч рублей принадлежали хозяину и 5,5 тысячи – его знакомой.

Суд признал обоих виновными в разбое с незаконным проникновением в жилище. Один получил 7 лет 3 месяца колонии строгого режима, второй — 8 лет. Похищенные телефоны, наушники и пауэрбанк возвращены потерпевшим.