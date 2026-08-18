По 2 года 10 месяцев получили два участника банды Малиновского в Красноярске

Двое участников банды Малиновского осуждены за хулиганство в Красноярске По 2 года 10 месяцев получили два участника банды Малиновского в Красноярске

Москва18 авг Вести.Двое членов банды Малиновского получили по 2 года 10 месяцев колонии каждый за нападение у фитнес-центра "Гараж" в Красноярске, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Участник ОПГ "Яриковские", также известной как банда Малиновского, получил от одного из главарей задание приехать "разобраться" к фитнес-центру "Гараж" на улице 8 марта.

… подельники сняли регистрационные номера на личных автомобилях, а также прикрыли свои лица масками. У одного из тринадцати нападавших при себе имелся предмет, похожий на кастет, кто-то для устрашения вооружился и ножом. По приказу в один момент они с кулаками накинулись на выходящих из спортзала двух мужчин и нанесли им многочисленные удары по всему телу отметили в пресс-службе

По данным прокуратуры, один из пострадавших поплатился таким образом за то, что переписывался в соцсетях с женой одного из приближенных Малиновского. Его товарищ просто "попал под раздачу".

Подсудимые вину не признали, заявив, что к преступной группе и происшествию отношения не имеют.

Суд признал фигурантов виновными в хулиганстве и с учетом позиции прокурора назначил им наказание в виде 2 лет 10 месяцев колонии общего режима каждому.

Ярослав Малиновский был заочно арестован в мае 2023 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества, на счету членов которого хулиганство в офисе одной из фирм, групповое разбойное нападение на коммерсанта и хищение миллиона рублей, вымогательство 35-ти миллионов, поджог машин с целью вымогательства. Мужчина объявлен в международный розыск.