Жителя Сочи осудили за распространение экстремистских материалов Житель Сочи признан виновным в распространении ложной информации о ВС РФ

Москва21 сен Вести.В Сочи местного жителя признали виновным в размещении в интернете материалов экстремистского характера и публичном распространении ложных сведений о Вооруженных Силах РФ. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в июне 2024 года фигурант, находясь по месту жительства в городе Сочи, размещал на своей странице в одной из социальных сетей информацию и комментарии экстремистского характера, а также содержащие заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации…

Публикации сопровождались оскорбительными и нецензурными выражениями. Действия носили открытый характер и были совершены публично.

Суд приговорил осужденного к 3 годам колонии-поселении.