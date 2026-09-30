Члены экстремисткой организации из ульяновской ИК-10 получили новые сроки Суд в Ульяновске вынес приговор членам экстремисткой организации в колонии

Москва30 сен Вести.В Ульяновске осуждены организатор и участники экстремистской организации, которая действовала на территории ИК-10 регионального УФСИН России, сообщает УМВД РФ по Ульяновской области в мессенджере MAX.

Приговором суда организатору экстремисткой ячейки назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, участники приговорены к срокам от 3 лет 9 месяцев до 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима отмечается в публикации

Как установил суд, сформировал и возглавил ячейку запрещенного в РФ экстремистского движения осужденный за особо тяжкое преступление, который пользовался авторитетом среди заключенных. К ее деятельности мужчина привлек еще шестерых осужденных.

Члены группы поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Они контролировали перемещение осужденных между отрядами, распределение запрещенных предметов, пополнение "общака", занимались вымогательством и организацией азартных игр.

Преступная деятельность была пресечена в результате спецоперации полицейских во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений СК ФСИН и ФСБ России.