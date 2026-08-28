На Камчатке задержаны участники экстремистского движения во главе со "смотрящим" Трое участников запрещенного экстремистского движения задержаны на Камчатке

Москва28 авг Вести.В Камчатском крае задержаны трое участников запрещенного экстремистского движения, которое занимается продвижением криминальной идеологии, пропагандой асоциального образа жизни и оправданием противоправных действий. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Задержания троих фигурантов прошли одновременно в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Организатором группы являлся 63-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за убийство, и имевший в криминальной среде статус "смотрящего" за краевым центром уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В полиции отметили, что двое других задержанных - мужчины 38 и 61 года, ранее также неоднократно судимые - активно участвовали в экстремистской деятельности ячейки.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли мобильные телефоны, системный блок, банковские карты, порядка полумиллиона рублей наличными, штык-ножи, патроны к травматическому пистолету, вещества неизвестного происхождения, записки, содержащие выписки из "воровского уклада", а также предметы с символикой запрещенной организации отмечается также сообщении

Фигуранты помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об их аресте.