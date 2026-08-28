Москва28 авгВести.В Камчатском крае задержаны трое участников запрещенного экстремистского движения, которое занимается продвижением криминальной идеологии, пропагандой асоциального образа жизни и оправданием противоправных действий. Об этом сообщает УМВД России по региону.
Задержания троих фигурантов прошли одновременно в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Организатором группы являлся 63-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за убийство, и имевший в криминальной среде статус "смотрящего" за краевым центромуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В полиции отметили, что двое других задержанных - мужчины 38 и 61 года, ранее также неоднократно судимые - активно участвовали в экстремистской деятельности ячейки.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли мобильные телефоны, системный блок, банковские карты, порядка полумиллиона рублей наличными, штык-ножи, патроны к травматическому пистолету, вещества неизвестного происхождения, записки, содержащие выписки из "воровского уклада", а также предметы с символикой запрещенной организацииотмечается также сообщении
Фигуранты помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об их аресте.