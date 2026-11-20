В Красноярске двое подростков приговорены к лишению свободы за разбой

В Красноярске двух воспитанников детского дома осудили за разбой В Красноярске двое подростков приговорены к лишению свободы за разбой

Москва20 ноя Вести.Минусинский городской суд вынес приговор в отношении двоих несовершеннолетних, обвиняемых по статье о разбое. Об этом пресс-служба судов Красноярского края сообщает в MAX.

Как установил суд, в апреле 2026 г. двое несовершеннолетних воспитанников КГКУ "Минусинский детский дом", решили завладеть электронной сигаретой у знакомого подростка, стали избивать его, наносили удары ногами по рукам, телу, в область лица, повалили на землю несовершеннолетнего, один из подростков наступил два раза ногой на голову потерпевшего… говорится в сообщении

Хулиганы силой отобрали у пострадавшего вейп стоимостью 1 690 рублей. Своими действиями подсудимые создали реальную опасность для жизни или здоровья подростка.

В ходе судебного заседания несовершеннолетние признали вину в полном объеме. Каждому из них суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в воспитательной колонии.