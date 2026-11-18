Москва18 ноя Вести.Шестерых жителей Кстовского района Нижегородской области приговорили к лишению свободы за участие в деятельности запрещенной на территории Российской Федерации религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Наиболее активные участники экстремисткой группы были задержаны в начале июля 2024 года сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с УФСБ России по региону и подразделениями Росгвардии.

В квартире руководителя религиозной экстремисткой ячейки, расположенной в Астраханской области, обнаружено большое количество денежных средств, в том числе иностранной валюты на суммы свыше 1,5 миллиона рублей, а также сим-карты, банковские карты, ноутбуки и мобильные телефоны говорится в сообщении

Суд приговорил трех граждан к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных и религиозных организаций, на 4 года, с ограничением свободы на 1 год. Еще троим обвиняемым за участие в запрещенной организации назначено 3 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 6 месяцев.