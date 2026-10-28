Москва28 окт Вести.У восьми религиозных организаций, связанных с запрещенными в России "Свидетелями Иеговы" (организация в 2017 году признана экстремистской и запрещена в России) изъяли 123 объекта недвижимости и передали в собственность России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП РФ.

Судебные приставы… обеспечили реализацию судебных решений в отношении восьми иностранных организаций, связанных со "Свидетелями Иеговы"… В собственность РФ перешло право собственности на 123 объекта недвижимого имущества сообщили в ведомстве

При этом религиозные объединения, о которых идет речь, зарегистрированы в Австрии, Австралии, Испании и Швеции. Среди них также есть объединение "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов", ассоциация "Свидетелей Иеговы", всемирное главное управление "Свидетелей Иеговы" и фонд богослужебных зданий "Свидетелей Иеговы".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в суд иск к восьми иностранным организациям, связанным со "Свидетелями Иеговы", об изъятии объектов жилой и коммерческой недвижимости площадью более 11 тыс. кв. м в России.