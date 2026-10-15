Минюст РФ внес в список нежелательных три НПО из Нидерландов, Грузии и Германии

Минюст России пополнил список нежелательных организаций Минюст РФ внес в список нежелательных три НПО из Нидерландов, Грузии и Германии

Москва15 окт Вести.Министерство юстиции России внесло три иностранные неправительственные организации (НПО) из Нидерландов, Грузии и Германии в перечень структур, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Обновленные данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

В реестр вошли нидерландский фонд Stichting Raam op Rusland ("Окно в Россию"), грузинское объединение Frame, а также расположенный в Германии "Институт Молдовы в Лейпциге".

Включение организаций в данный список влечет за собой запрет на создание ими структурных подразделений в РФ, блокировку счетов и ответственность за дальнейшее сотрудничество с ними.

Ранее Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив в него два проекта, а также пять физических лиц: экс-главреда "Кинопоиска" Милослава Чемоданова, журналистов Игоря Садреева и Наталью Киселеву, политолога Всеволода Бедерсона и политического деятеля Александра Литреева.