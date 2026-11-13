Минюст включил грузинскую партию "Дроа!" в список нежелательных организаций Минюст РФ внес в перечень нежелательных организаций грузинскую партию "Дроа!"

Москва13 ноя Вести.Министерство юстиции России внесло грузинскую оппозиционную политическую партию "Дроа!" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В тот же список включен американский исследовательский "Фонд Чарльза Кеттеринга".

"Дроа!", Грузия,. .. "Фонд Чарльза Кеттеринга", Соединенные Штаты Америки говорится в публикации

Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность грузинской партии Droa! ("Пора!") нежелательной на территории РФ. В ведомстве заявляли, что партия придерживается русофобских взглядов.