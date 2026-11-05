Деятельность грузинской НПО Droa признали нежелательной в России ГП признала нежелательной в РФ деятельность грузинской НПО Droa за русофобию

Москва5 ноя Вести.Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность грузинской неправительственной организации Droa! (груз. – "Пора!"). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ее участники нацелены на ускоренную евроинтеграцию, придерживаются ярко выраженных русофобских позиций, дискредитируют действия руководства нашей страны подчеркнули в ГП

В ведомстве уточнили, что НПО среди прочего активно поддерживает киевский режим, выступает против нормализации отношений с Москвой, а также требует возобновления визового режима и прекращения прямого авиасообщения с Россией.

По данным ведомства, Droa! была зарегистрирована в Грузии в 2021 году в статусе некоммерческой организации – политической партии. В настоящий момент она входит в состав оппозиционного альянса "Коалиция за перемены".