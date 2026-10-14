Москва14 окт Вести.Международная организация "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев" признана террористической и запрещена в РФ, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято Верховным судом России.

Верховный суд России решил: заявление удовлетворить, признать организацию "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации