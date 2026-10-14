Москва14 октВести.Международная организация "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев" признана террористической и запрещена в РФ, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение было принято Верховным судом России.
Верховный суд России решил: заявление удовлетворить, признать организацию "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерацииговорится в публикации
Отмечается, что таким образом судом было удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры РФ.