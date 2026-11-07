Эксперт рассказал о мести баталхаджинцев тем, кто нарушил внутренние законы Сотрудник Северо-Кавказского вуза: баталхаджинцы не ваххабиты, но близки к ним

Москва7 ноя Вести.Община (вирд) "последователей Батал-Хаджи Белхороева" (запрещенная в РФ террористическая организация) – единственная в России организация с запрещенным боевым крылом, не входящая в состав ваххабитской. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал сотрудник Северо-Кавказского вуза, изучающий баталхаджинцев.

По словам эксперта, члены вирда убивают тех, кто выступает против него, и жестоко расправляются со своими же боевиками, нарушившими внутренние законы.

Баталхаджинцы – разновидность, как ни странно, не ваххабитов, а мусульман традиционных, но которые сильно уклонились в радикализме. У нас пока единственная такая организация, которая, в общем-то, имеет запрещенное боевое крыло, признанное террористическим, не будучи ваххабитской. Это совокупность людей, которые мстят тем, кто выступает против этого вирда, и тем, кто из числа бойцов этого вирда нарушил их закон. Убивают они и тех, и других. Ну и, к сожалению, они сотрудничают с ваххабитами, не будучи ваххабитами сами. В общем-то, нас они не любят. Как и положено, в общем-то, любой уважающей себя секте. Секта вообще не любит никого, кто вне пределов секты находится пояснил сотрудник вуза

Баталхаджинца Асхаба Мержоева сначала изгнали из вирда, а через несколько дней в упор расстреляли из автомата, рассказала вдова погибшего.

Его отрезали как бы от вирда. Должны были в пятницу уже разобраться с этим, в четверг его уже убили рассказала вдова

Лидеры вирда запретили хоронить Мержоева в родном селе и приказали рядовым баталхаджинцам игнорировать траурные мероприятия. Друг убитого Асхаб Картоев ослушался – организовал похороны в другом месте, за что получил клеймо предателя и был убит.

Исключение – это было предупреждение… Я стоял вот здесь во дворе. Это вечер был, темнело. И прозвучали эти выстрелы. Я слышал эти выстрелы, сам слышал. Сноха плачет, говорит стреляли в моего сына рассказал отец убитого Асхаба Картоева

После таких показательных казней из вирда вышел баталхаджинец Ислам Картоев: он заявил, что команду убивать изгнанников давали сами лидеры общины. Батлаки объявили на него охоту, и Картоеву пришлось переехать за границу.

За этими убийствами стоят потомки вот этого [Батал-Хаджи Белхороева], их подручные, их это боевое крыло. Я боялся не за свою жизнь – за жизнь детей. Мы клали матрасы возле окон, если даже обстреляет наш дом, чтобы стена нас защитила, понимаете? На полу спали рассказал Ислам Картоев

Даже теперь, приезжая ненадолго в Москву, Картоев опасается нападения.

Когда я сажусь в свою машину, я смотрю, что они не подложили там, вокруг могу смотреть, что к чему… Даже через пять лет могут исполнить заказ, если эта секта будет на ногах держаться сказал он

Ранее сообщалось, что баталхаджинцы не раз передавали оружие террористам. Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко заявила, что оружие, использованное в теракте в "Крокус Сити Холле", также было предоставлено общиной. Помимо этого, сообщается, что батлаки причастны и к теракту в отношении начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова, который погиб в результате взрыва у подъезда в Москве.