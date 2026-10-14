СК РФ расследует дело баталхаджинцев об убийствах и похищениях в Москве

Убийства и похищения: в Москве раскрыли ячейку террористов-баталхаджинцев СК РФ расследует дело баталхаджинцев об убийствах и похищениях в Москве

Москва14 окт Вести.Следственный комитет России (СК РФ) расследует в Москве уголовное дело в отношении нескольких участников запрещенной террористической организации "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцы". Их подозревают в причастности к убийствам, вымогательствам и похищению человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, преступные группы, входящие в состав общины, продолжают противоправную деятельность. Кроме того, в Ингушетии выявили местного жителя, который снабжал поддельными документами разыскиваемых участников сообщества.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России также заявили, что члены организации продолжают совершать убийства, разбойные нападения и хищения имущества.

В этой связи правоохранительными органами проводятся мероприятия по выявлению, пресечению и раскрытию всех преступлений, совершенных членами "Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев отметили в ФСБ

В декабре 2025 года участников группировки Белхороева задержали в Москве, Чечне и Ингушетии.