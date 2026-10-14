ФСБ: баталхаджинцы снабдили оружием террористов перед атакой на "Крокус"

ФСБ заявила о причастности баталхаджинцев к вооружению террористов из "Крокуса" ФСБ: баталхаджинцы снабдили оружием террористов перед атакой на "Крокус"

Москва14 окт Вести.Участники террористической организации "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцы" обеспечили оружием и боеприпасами исполнителей теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в 2024 году. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, члены организации передали нападавшим оружие и боеприпасы, которые впоследствии использовались при нападении на посетителей концертного зала.

Верховный суд России ранее признал "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.