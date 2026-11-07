Москва7 ноя Вести.Члены общины (вирда) баталхаджинцев (запрещенная в РФ террористическая организация) не раз передавали оружие террористам. Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко заявила, что оружие, использованное в теракте в "Крокус Сити Холле", также было предоставлено общиной, сообщает ИС "Вести".

Члены общины причастны к целому ряду резонансных преступлений террористического характера.

Установлено, что несколько жителей Ингушетии передали оружие членам террористической организации. Хусейн Медов переделывал охолощенное оружие в боевое. Затем вместе с Джабраилом Аушевым и еще одним из соучастников, находящимся в розыске, они оставили сумки с оружием в селах Сурхахи и Экажево в Республике Ингушетия. В дальнейшем исполнители использовали это оружие в ходе террористического акта в "Крокус Сити Холле" рассказала Петренко

Также сообщается, что батлаки причастны и к теракту в отношении начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова, который погиб в результате взрыва у подъезда в Москве. По версии следствия, члены общины обеспечили террористов оружием и транспортом, помогли с жильем.

Баталхаджинец Шамиль Булгучев едва не стал жертвой страшной мести за отказ перевозить оружие, которое члены клана собирались продать террористам.

Меня похитили. Их было четверо в масках, вооруженных до зубов. Они надели мне этот черный мешок и вывезли в лес, и пытали минут сорок током, в общем, дубинками били там, говорили: почему не выполнял приказ рассказал Булгучев

Ранее сообщалось, что 14 октября Верховный суд признал "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России.