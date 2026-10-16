Баталхаджинцы признаны террористической организацией: что известно об общине из Ингушетии

14 октября Верховный суд признал “Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева” террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Правоохранительные органы связывают ее членов с рядом резонансных преступлений, совершенных в России за последние два десятилетия. Кто такие баталхаджинцы и что известно о деятельности их религиозной секты — в материале ИС “Вести”.

Что произошло и почему баталхаджинцев запретили в России

14 октября Верховный суд России признал “Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев” террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Заявление с требованием запретить движение подала Генеральная прокуратура.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, последователи Батал-Хаджи Белхороева причастны к ряду террористических актов, включая подрыв поезда “Невский экспресс” и теракт в “Крокус Сити Холле”, убийствам, незаконному обороту оружия и другим тяжким преступлениям. Цели и действия организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Кроме того, по данным ФСБ, представители общины обеспечивали террористические и экстремистские формирования, которые ведут боевые действия против российской армии на Украине, а также взаимодействовали с “Исламским государством” (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее баталхаджинцы уже фигурировали в перечне террористов: в 2022 году Южный окружной военный суд признал “Боевое крыло вирда последователей Белхороева” террористической организацией. Теперь под запретом находится вся община.

К каким преступлениям причастна община

Вооруженное нападение боевиков на Ингушетию, 2004 год. По данным следствия, баталхаджинцы под руководством террориста Шамиля Басаева участвовали в нападении на органы власти. Террористический акт унес жизни 78 человек, еще более 100 получили ранения.

Подрыв “Невского экспресса”, 2009 год. 27 ноября пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в результате террористического акта. Погибли 27 человек, более 130 получили ранения. Следствие установило, что члены “Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева” содействовали террористам при совершении подрыва.

Убийство Ибрагима Эльджаркиева, 2019 год. На начальника ингушского Центра по борьбе с экстремизмом покушались дважды: первый раз офицеру удалось выжить, но в ноябре Эльджаркиева застрелили вместе с его братом. Убийство было квалифицировано как теракт, а расследование привело к баталхаджинцам. По версии следствия, его организовала группа под руководством Хасана Полонкоева, связанного с религиозной сектой.

Теракт в “Крокус Сити Холле”, 2024 год. 22 марта террористы совершили нападение на концертный зал “Крокус Сити Холл”, в результате которого погибли 151 человек и более 600 пострадали. Среди пособников оказались выходцы из Ингушетии Хусен Медов и Джабраил Аушев, которые относятся к религиозному течению Батал-Хаджи Белхороева. Как установил суд, они участвовали в изготовлении и передаче оружия и боеприпасов террористам.

Убийство генерала Игоря Кириллова, 2024 год. Утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным СК РФ, содействие спецслужбам Украины в теракте оказали баталхаджинцы Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

Похищения людей и убийства ради недвижимости. В декабре 2025 года правоохранительные органы задержали предполагаемых участников преступной группы, связанных с баталхаджинцами. По версии следствия, они занимались отъемом квартир, похищали их владельцев и совершали убийства. В июле 2026 года арестовали еще одного фигуранта — Магомета Муцольгова. По состоянию на октябрь в Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении нескольких последователей Батал-Хаджи Белхороева.

Незаконный оборот и контрабанда оружия. По данным Генпрокуратуры, уже более 100 участников вирда были осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и других средств террора.

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Кто такие баталхаджинцы

Баталхаджинцы — религиозное братство из Ингушетии, объединяющее последователей суфийского шейха Батал-Хаджи Белхороева (1821–1914 годы). Его представители исповедуют суннитский ислам и придерживаются традиций кадирийского тариката — одного из направлений суфизма. В рамках тарикатов существуют религиозные братства, называемые вирдами, члены которых следуют наставлениям определенного духовного учителя. Основателем одного из таких братств стал Батал-Хаджи Белхороев.

Точная численность вирда неизвестна. По разным оценкам, она составляет от 5 до 35 тысяч человек.

Какие цели преследует запрещенная организация

В материалах ФСБ говорится, что представители религиозного течения Батал-Хаджи планируют создать вооруженное формирование под видом частной военной компании, преследуя несколько целей: насильственно свергнуть конституционный строй, отменить действие российского законодательства на определенной территории и изменить территориальное устройство республик Северного Кавказа.

Ведомство отмечает, что в распоряжении террористической организации имеются различные виды вооружения, в том числе автоматы, гранатометы, снайперские винтовки, гранаты, взрывные устройства и беспилотники. Как утверждают в ФСБ, руководители общины наладили незаконные поставки иностранного оружия своим участникам через контрабандные каналы.

. Фото: РИА Новости

Что означает запрет баталхаджинцев в России

После решения Верховного суда от 14 октября 2026 года деятельность “Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева” запрещена на всей территории России. За участие и организацию ее деятельности предусмотрена уголовная ответственность.

Статья 205.5 УК РФ устанавливает ответственность за участие в деятельности террористической организации и предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, а организаторам грозит от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы

Уголовную ответственность также могут повлечь финансирование организации, вербовка новых участников и другие формы содействия терроризму.