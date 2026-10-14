Баталхаджинцы причастны к подрыву "Невского экспресса" и теракту в "Крокусе" ФСБ: баталхаджинцы причастны к терактам в "Невском экспрессе" и "Крокусе"

Москва14 окт Вести.Члены "Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев" (Верховный суд РФ признал организацию террористической) причастны к ряду терактов, включая подрыв поезда "Невский экспресс" и нападение в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ и пресс-центр МВД России.

В 2009 году братья Картоевы, входившие в общину последователей Белхороева, оказывали содействие террористам в подрыве поезда "Невский экспресс"... В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" установлено, что лица, передавшие оружие исполнителям преступления, относятся к религиозному течению Батал-Хаджи Белхороева говорится в заявлении

Уточняется, что среди тех, кто вооружил террористов для атаки на "Крокус" – Джабраил Аушев и Хусен Медов. Они уже отбывают пожизненное наказание за совершенные преступления.



Подрыв и последующее крушение поезда "Невский экспресс" произошли 27 ноября 2009 года у поселка Лыкошино на границе Тверской и Новгородской областей. В результате погибли 27 человек, еще более 130 получили ранения.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла огонь по людям из автоматического оружия. Жертвами нападения стал 151 человек, включая шестерых детей.