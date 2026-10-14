В ФСБ рассказали о роли баталхаджинцев в теракте в "Крокус Сити Холле" ФСБ: баталхаджинцы вооружили исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле"

Москва14 окт Вести.Члены "Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев", признанной в России террористической, предоставили оружие и боеприпасы для нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве. Об этом рассказал ИС "Вести" оперативный сотрудник УФСБ России по Республике Ингушетия.

14 октября Верховный суд России по заявлению Генеральной прокуратуры РФ признал организацию баталхаджинцев террористической и запретил. Баталхаджинцы - или "батлаки", как называют их в Ингушетии, - причастны к десяткам терактов.

Они участвовали в обеспечении оружием и боеприпасами террористов, которые совершили нападение в "Крокус Сити Холл". Нами выявлены факты организации ими каналов поставок оружия из-за рубежа, в том числе из Таиланда… Более "надежных" поставщиков в республике на данный момент нет рассказал сотрудник УФСБ по Ингушетии

Центр этой религиозной группы находится в селе Сурхахи в Ингушетии. Выйти из общины нельзя. За неподчинение наказывают, некоторых убивают. Убитых уже не менее десятка, рассказал один из действующих адептов общины.

Если человек сильно ратует за свои права и пытается защититься, они его просто убирают. Физически устраняют. Убивают - есть такие моменты. Счет уже пошел на десяток рассказал член организации

Каждый "батлак" должен был платить в "общак" 10% от любых доходов. В год собирали до 500 миллионов рублей. На них приобретали оружие, с помощью которого убивали людей.

Когда это все выяснилось, тогда и начался внутри [сообщества] спор. Привело к тому, что людей начали убивать рассказал действующий адепт общины

У жителя села Хаджибикара Картоева один сын был расстрелян, другой пропал.

Два сына. Расстрелян - этот, пропавший - этот. Тогда за один год я насчитал - 11 человек пропало. Бесследно рассказал Картоев

Как установило следствие, некоторые члены общины баталхаджинцев знали о готовящемся нападении боевиков под командованием Шамиля Басаева на Назрань в ночь на 22 июня 2004 года. Кто-то из них предоставлял боевикам жилье или транспорт. Тогда были атакованы погранотряд, здания МВД и УФСБ, погибли десятки людей.

Когда мы сюда подошли, море крови было - море крови, трупы лежали. С нашей фамилией в тот день девять человек мы похоронили рассказал Ахмет Костоев, двоюродный брат погибшего в 2004 году министра внутренних дел Ингушетии Абукара Костоева

Позже, в 2009 году, баталхаджинцы взорвали поезд "Невский экспресс".

Впервые расследовать преступления батлаков взялся начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, который был расстрелян в Москве в ноябре 2019 года вместе с братом.

На данные момент передан суду главарь боевого крыла Хасан Полонкоев. Уже отбывает наказание лидер баталхаджинцев Якуб Белхороев.