В США к 20 годам тюрьмы приговорили инструктора террористов из "Крокуса"

В США осудили боевика, причастного к терактам в Кабуле и подмосковном "Крокусе" В США к 20 годам тюрьмы приговорили инструктора террористов из "Крокуса"

Москва17 сен Вести.В США к 20 годам лишения свободы приговорен боевик группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ) Мохаммад Шарифулла. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Суд признал Шарифуллу виновным в многолетней поддержке террористической деятельности. В частности, в августе 2021 года он провел разведку у аэропорта Кабула перед подрывом, унесшим жизни 13 американских военных и более 160 мирных жителей.

Кроме того, боевик признался, что в марте 2024 года дистанционно инструктировал исполнителей теракта в подмосковном "Крокус сити холле" по обращению со стрелковым оружием и поддерживал с ними постоянную связь.

Террорист был задержан в районе афгано-пакистанской границы в 2025 году и экстрадирован в США.