Патриарх Кирилл надеется, что организаторов теракта в церкви в Эль-Караке найдут

Патриарх Кирилл надеется, что организаторов теракта в церкви в Иордании найдут Патриарх Кирилл надеется, что организаторов теракта в церкви в Эль-Караке найдут

Москва24 окт Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования патриарху Иерусалимскому Феофилу в связи с терактом в церкви Хамуд в иорданском городе Эль-Карак и выразил надежду, что его исполнителей и организаторов найдут. Послание Кирилла опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви.

Вероломное нападение на верующих, собравшихся в храме для молитвенного прощания с усопшим, достойно самого решительного осуждения. Выражаю надежду, что его организаторы и исполнители не уйдут от ответственности заявил Кирилл

Днем ранее в христианскую церковь Хамуд ворвались вооруженные люди и начали стрелять в верующих. Погибли восемь человек, еще 34 получили ранения.

МВД Иордании официально назвало произошедшее терактом. Ведомство сообщило, что он был организован экстремистами, и пообещало сокрушить их "железной рукой".

МИД России осудил теракт в Эль-Караке, назвал посягательства на религиозные объекты и их посетителей недопустимыми и выразил солидарность с Иорданией в борьбе с экстремизмом.