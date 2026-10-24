Москва24 октВести.Россия решительно осуждает циничный террористический акт в Иордании, очевидно нацеленный на подрыв межконфессионального мира и согласия в стране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Москва выражает солидарность с иорданской стороной в борьбе с экстремизмом.
Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласияотметили в МИД
Россия признала недопустимыми посягательства на религиозные объекты и их посетителей.
23 октября при стрельбе в церкви в Иордании погибли не менее 7 человек, еще 40 были ранены. По имеющимся данным, двое вооруженных мужчин вышли из автомобиля, зашли в церковь и открыли огонь по людям, собравшимся на отпевание родственника.