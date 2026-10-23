Москва23 октВести.Стрельба в церкви Хамуд в провинции Эль-Карак — это теракт, за ним стоит экстремистская группировка. Об этом заявил глава МВД Иордании Мазен аль-Фарайя.
По данным ведомства, в результате теракта погибли 7 человек, более 30 получили ранения.
Это террористический акт, который совершила группа экстремистовсказал аль-Фарайя
Обращаясь к подданным, король Иордании Абдалла II пообещал суровое наказание террористам.
Мы ответим железной рукой на эту террористическую вылазку и сокрушим тех, кто посягает на безопасность родины. Тот, кто полагал, что эти вероломные выстрелы смогут расколоть ряды иорданцев, потерпел неудачу перед лицом нашей стойкости и единствасказал он
Историческая христианская церковь Хамуд объединяет католиков латинского и греко-католического обрядов, а также православных. В этом регионе Иордании проживает одна из самых больших христианских общин в стране.