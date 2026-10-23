В Иордании назвали терактом стрельбу в церкви Глава МВД Иордании аль-Фарайя: теракт в церкви устроили экстремисты

Москва23 окт Вести.Стрельба в церкви Хамуд в провинции Эль-Карак — это теракт, за ним стоит экстремистская группировка. Об этом заявил глава МВД Иордании Мазен аль-Фарайя.

По данным ведомства, в результате теракта погибли 7 человек, более 30 получили ранения.

Это террористический акт, который совершила группа экстремистов сказал аль-Фарайя

Обращаясь к подданным, король Иордании Абдалла II пообещал суровое наказание террористам.

Мы ответим железной рукой на эту террористическую вылазку и сокрушим тех, кто посягает на безопасность родины. Тот, кто полагал, что эти вероломные выстрелы смогут расколоть ряды иорданцев, потерпел неудачу перед лицом нашей стойкости и единства сказал он

Историческая христианская церковь Хамуд объединяет католиков латинского и греко-католического обрядов, а также православных. В этом регионе Иордании проживает одна из самых больших христианских общин в стране.