Прокуратура возбудила дело о терроризме после стрельбы в Кракове

После стрельбы в Кракове возбудили дело о терроризме Прокуратура возбудила дело о терроризме после стрельбы в Кракове

Москва8 ноя Вести.Польская прокуратура возбудила дело о стрельбе в Кракове по статье о терроризме. Об этом написал генпрокурор республики Вальдемар Журек в соцсети X.

По его словам, ведется расследование двух фактов: убийства шести человек с использованием огнестрельного оружия и покушения на убийство множества других лиц, включая полицейских.

Прокурор Малопольского отдела Национальной прокуратуры по делам организованной преступности и коррупции начал расследование в связи с вчерашним нападением в Кракове сообщил Журек

В субботу, 7 ноября, около 15.00 по местному времени (17.00 мск) неизвестный на автомобиле начал стрелять в прохожих из карабина AR-15 на Главной площади в Кракове. В результате стрельбы погибли не менее шести человек, 15 ранены, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть россиянка.

В доме нападавшего полиция обнаружила трупы членов его семьи.