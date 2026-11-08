Лукашенко выразил соболезнования народу Польши в связи с терактом в Кракове

Лукашенко выразил соболезнования Польше в связи с терактом в Кракове Лукашенко выразил соболезнования народу Польши в связи с терактом в Кракове

Москва8 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Польши в связи с терактом в Кракове, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

В телеграмме говорится, что в республике восприняли информацию о случившемся с глубокой скорбью.

От имени белорусского народа и себя лично выражаю слова поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также искренние соболезнования всему польскому народу говорится в тексте

В субботу, 7 ноября, неизвестный на автомобиле начал стрелять в прохожих из карабина AR-15 в центре Кракова. По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть российская гражданка. Прокуратура Польши возбудила дело по статье о терроризме.