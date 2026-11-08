RMF24: полиция Кракова задержала мужчину с ножом в ночь после стрельбы

В Кракове задержали мужчину с ножом в ночь после стрельбы в центре города RMF24: полиция Кракова задержала мужчину с ножом в ночь после стрельбы

Москва8 ноя Вести.Сотрудники правоохранительных органов польского Кракова задержали мужчину с ножом в ночь после стрельбы в центре города. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По информации журналистов, мужчину заметили на улице Капеланка. По прибытии на место полицейские открыли огонь.

Во время операции были произведены предупредительные выстрелы, после чего один из полицейских выстрелил в мужчину, но промахнулся сказала пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло

23-летний мужчина выбросил нож, после чего его задержали и доставили в больницу. По предварительным данным, у задержанного могут быть проблемы с психикой. В полиции считают, что этот инцидент не связан со стрельбой на главной площади Кракова, произошедшей накануне.

В субботу, 7 ноября, неизвестный на автомобиле начал стрелять в прохожих из карабина AR-15 в центре Кракова. По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. Одним из погибших оказался подданный Великобритании, одна из пострадавших - гражданка России. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом.