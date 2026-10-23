Москва23 октВести.При стрельбе в церкви в Иордании погибли не менее 7 и ранены не менее 10 человек, передает государственное агентство Petra.
Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в церкви Хамуд в провинции Эль-Карак, около десяти получили ранения, среди них есть в критическом состоянииговорится в сообщении
По данным агентства, двое вооруженных мужчин вышли из автомобиля, зашли в церковь и открыли огонь по людям, собравшимся на отпевание родственника.
Историческая христианская церковь Хамуд объединяет католиков латинского и греко-католического обрядов, а также православных. В этом регионе Иордании проживает одна из самых больших христианских общин в стране.