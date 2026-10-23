При стрельбе в церкви в Иордании погибли 7, ранены 10 человек

При стрельбе в иорданской церкви Хамуд убиты 7 человек При стрельбе в церкви в Иордании погибли 7, ранены 10 человек

Москва23 окт Вести.При стрельбе в церкви в Иордании погибли не менее 7 и ранены не менее 10 человек, передает государственное агентство Petra.

Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в церкви Хамуд в провинции Эль-Карак, около десяти получили ранения, среди них есть в критическом состоянии говорится в сообщении

По данным агентства, двое вооруженных мужчин вышли из автомобиля, зашли в церковь и открыли огонь по людям, собравшимся на отпевание родственника.

Историческая христианская церковь Хамуд объединяет католиков латинского и греко-католического обрядов, а также православных. В этом регионе Иордании проживает одна из самых больших христианских общин в стране.