Число погибших в результате теракта в церкви Хамуд в Иордании возросло до 9

Увеличилось число погибших при теракте в церкви в Иордании Число погибших в результате теракта в церкви Хамуд в Иордании возросло до 9

Москва24 окт Вести.Количество погибших в результате вооруженного нападения на церковь Хамуд в иорданской провинции Эль-Карак возросло до 9. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Иордании.

Число жертв теракта... выросло с 8 до 9 человек говорится в заявлении

О стрельбе в иорданской церкви стало известно 23 октября. Как сообщалось, двое вооруженных мужчин вышли из автомобиля, зашли в церковь и начали стрелять по людям, собравшимся на отпевание родственника. Министр внутренних дел Иордании назвал произошедшее терактом, за которым стоит экстремистская группировка.