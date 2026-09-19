AFP: количество погибших при теракте у мечети в Пакистане возросло до 31

Число жертв теракта у пакистанской мечети продолжает расти: погиб 31 человек AFP: количество погибших при теракте у мечети в Пакистане возросло до 31

Москва19 сен Вести.Как минимум 31 человек, включая 16 полицейских, погиб в результате теракта у мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана, сообщает агентство AFP со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, в настоящее время известно о 31 погибшем, 16 из них – полицейские, еще 100 человек ранены.

К настоящему моменту 31 человек, в том числе 16 полицейских, был убит и более 100 ранены приводит AFP слова источника

Ранее пакистанское издание Dawn писало о 21 погибшем в результате взрыва.

18 сентября возле мечети прямо во время молитвы в городе Кохат вблизи границы с Афганистаном террорист направил начиненный взрывчаткой автомобиль в ворота полицейского комплекса. После детонации на территорию попытались проникнуть по меньшей мере семь человек, шесть из них были убиты силовиками.

Ответственность за теракт на себя взяло одно из подразделений группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (запрещена и признана в РФ террористической).