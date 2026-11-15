В Иордании суд приговорил к смертной казни обвиняемых в теракте в церкви

Суд в Иордании приговорил к смертной казни обвиняемых в теракте в церкви В Иордании суд приговорил к смертной казни обвиняемых в теракте в церкви

Москва15 ноя Вести.Суд в Иордании приговорил к смертной казни троих обвиняемых в теракте в провинции Эль-Карак. Об этом сообщает государственное информагентство Petra.

Уточняется, что вердикт может быть оспорен в апелляционном суде.

Суд по вопросам госбезопасности приговорил к смертной казни троих обвиняемых в осуществлении террористического акта в деревне Хмуд отмечается в публикации

Теракт произошел 23 октября в греческой православной церкви в деревне Хмуд. В результате инцидента погибли девять человек, 34 получили ранения.